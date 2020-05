Joaquin Phoenix et Rooney Mara bientôt parents : ils attendent leur premier enfant

Ça va pouponner chez les stars d'ici la fin 2020 ! En plus de Sophie Turner et Joe Jonas, Gigi Hadid et Zayn Malik, Chris Pratt et Katherine Schwarzenegger ou encore Lea Michele et Zandy Reich, deux stars du cinéma vont accueillir un bébé prochainement.

Rooney Mara enceinte... de six mois ?

C'est le site de Page Six qui a dévoilé la nouvelle : Rooney Mara, 35 ans, serait enceinte de son premier enfant avec Joaquin Phoenix, 45 ans. L'actrice et soeur de Kate Mara (vue dans House of Cards et Les Quatre Fantastiques) aurait d'ailleurs bien caché sa grossesse. Des sources proches du couple ont expliqué au tabloïd qu'elle pourrait être enceinte de six mois déjà. En février dernier, la star était apparue dans une robe très près du corps lors des Oscars 2020, cérémonie lors de laquelle Joaquin Phoenix avait été récompensé du prix du meilleur acteur pour son rôle dans Joker. Très discret et complètement absent des réseaux sociaux, le couple n'a pas commenté cette annonce pour le moment.

C'est en 2013 sur le tournage du film Her que Rooney Mara et Joaquin Phoenix se sont rencontrés. Les deux acteurs ne se seraient mis en couple que plus tard, en 2016, lors du tournage du film Marie Madeleine sorti en 2018. Ils ont également joué ensemble dans Don't Worry, He Won't Get Far on Foot. En 2019, Joaquin Phoenix avait expliqué dans une interview à Vanity Fair qu'il était persuadé que Rooney Mara le détestait, ce qui n'était absolument pas le cas ! Ils se sont fiancés en 2019 et n'ont posé que très rarement ensemble lors d'événements.