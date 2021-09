Jennifer Love Hewitt maman d'un 3ème enfant : elle se confie sur l'accouchement et son bébé

Jennifer Love Hewitt a accouché de son 3ème enfant, elle se confie sur son bébé

Carnet rose pour Jennifer Love Hewitt ! Sur son compte Instagram, elle a posté une photo de son baby bump, un ventre bien arrondi et arrivé à terme. En effet, l'actrice a précisé avoir accouché. La star des séries Ghost Whisperer, The Client List (qui avait créé le buzz à cause de son décolleté) ou encore Esprits criminels (dont elle avait comparé son personnage à celui de Ghost Whisperer) a ainsi donné naissance à son 3ème enfant.

"C'est ainsi que mes enfants m'ont envoyé à l'hôpital. Mon ventre a été un grand succès. 'On dit que les femmes quittent leur corps pendant le travail... elles voyagent vers les étoiles pour recueillir les âmes de leurs bébés, et reviennent ensemble dans ce monde'. C'était mon plus grand honneur d'aller te chercher Aidan James. Maintenant, retour aux câlins et au repos" a écrit Jennifer Love Hewitt en légende du post Instagram. La maman a ainsi dévoilé le sexe de son bébé et le prénom de son bébé, qui est donc un petit garçon prénommé Aidan James.