Jennifer Lawrence maman : elle confirme ENFIN la naissance de son premier enfant, le sexe dévoilé ?

Depuis des années, on voit évoluer Jennifer Lawrence devant les caméras. Après avoir tenu son premier rôle à 16 ans dans la série Monk, l'actrice a enchaîné les succès au cinéma. Nommée aux Oscars pour la première fois en 2010 (à 20 ans) pour le film Winter's Bone, elle s'est ensuite fait plus largement connaître avec la saga Hunger Games où elle incarnait Katniss Everdeen. Depuis la fin des films, elle enchaîne les projets et les succès. Depuis tout ce temps, on suit aussi les déboires amoureux de l'actrice. Après ses relations avec Nicholas Hoult et Darren Aronofsky, la star a trouvé le bon : en couple depuis 2018 avec Cooke Maroney, ils se sont mariés en octobre 2019. Une histoire d'amour sans l'ombre d'un nuage !

Jennifer Lawrence est maman

En septembre 2021, Jennifer Lawrence et Cooke Maroney annonçaient la venue prochaine de leur premier enfant et l'actrice avait affiché son ventre rond lors d'avant-première pour le film Don't Look Up, disponible sur Netflix. Un bébé qui a enfin pointé le bout de son nez : après les rumeurs de la naissance publiés par TMZ le 20 avril 2022, l'ex-star de Hunger Games vient de confirmer la naissance de son premier enfant. C'est dans une interview donnée par téléphone à Ellen DeGeneres dont l'émission prend bientôt fin que l'actrice a confirmé la venue au monde de son bébé. "J'imagine que tu es chez toi car tu as un bébé et tu ne peux pas être là (...) Félicitations pour ton mariage et ton bébé." a expliqué l'animatrice ce à quoi Jennifer Lawrence a répondu par un "merci", confirmant donc qu'elle a bien accouché.

Le sexe du bébé dévoilé par mégarde ?

Jennifer Lawrence n'a pas donné plus de précision sur cette naissance mais Ellen DeGeneres semble avoir fait une gaffe qui dévoile le sexe du bout de chou. L'animatrice a confié que Jennifer Lawrence vit dans son ancienne maison et qu'elle est désormais sa voisine. "Je vivais dans la maison où tu vis quand j'ai commencé l'émission il y 20 ans et maintenant, je vis juste à côté et je te vois dans ma maison avec un nouveau bébé. Et d'ailleurs, parfois je t'entends lui parler et c'est trop mignon." a déclaré Ellen DeGeneres. L'indice ? Elle a utilisé le pronom "him" en référence au bébé ce qui laisse penser que Jennifer Lawrence serait maman d'un petit garçon. Une info que l'actrice n'a cependant pas confirmé pour le moment.