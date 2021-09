Jennifer Lawrence enceinte : l'actrice de Hunger Games attend son premier enfant

Dans quelques mois, Jennifer Lawrence fera son grand retour sur nos écrans. En effet, c'est sur Netflix qu'on la retrouvera en décembre prochain au casting du film Don't Look Up. Une bonne nouvelle pour ses fans, qui n'est pourtant pas l'information la plus importante de la semaine.

Jennifer Lawrence bientôt maman

Comme vient de l'annoncer People, l'actrice de 31 ans est actuellement enceinte de son premier enfant. Pour l'heure, ni Jennifer Lawrence, ni son mari Cooke Maroney n'ont réagi, et aucune précision n'a encore été avancée à ce sujet (combien de mois ? sexe du bébé ?), mais l'information a été officiellement confirmée par l'attaché de presse de la comédienne au site américain.

En couple depuis 2018, Jennifer Lawrence et Cooke Maroney se sont mariés le 19 octobre 2019 à Rhoda Island aux USA. Interrogée sur son histoire par Catt Sadler en juin 2019, l'ex-star de Hunger Games ne cachait pas être la plus heureuse du monde, "C'est le bon. Je sais que ça sonne vraiment stupide, mais il l'est. Il l'est. C'est la personne la plus incroyable que j'aie pu rencontrer, je me suis tellement honorée de pouvoir devenir une Maroney".

Félicitations aux futurs parents.