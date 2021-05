Hunger Games : 6 secrets sur la saga avec Jennifer Lawrence

Hunger Games : La Révolte, partie 1 (Hunger Games 3) est diffusé ce jeudi 20 mai 2021 sur TMC. L'occasion de vous faire découvrir des secrets sur la célèbre saga ! Les 4 films (Hunger Games, Hunger Games : L'embrasement, Hunger Games : La Révolte, partie 1 et Hunger Games : La Révolte, partie 2) sont adaptés du roman de Suzanne Collins. Pour rappel, Jennifer Lawrence y incarne Katniss Everdeen, Liam Hemsworth y joue Gale Hawthorne et Josh Hutcherson y interprète Peeta Mellark.

Jennifer Lawrence a failli mourir sur le tournage

Jennifer Lawrence a failli mourir plusieurs fois sur le tournage de Hunger Games. Le pire, c'est lorsqu'elle a tourné les deux derniers volets. Celle qui incarne Katniss, dont le couple avec Peeta finirait mal selon Josh Hutcherson, a en effet avalé des vitamines pour se booster et se donner des forces. Sauf qu'un comprimé était resté bloqué dans sa gorge... "Soudain, elle a commencé à s'étouffer, haletant, pointant sa gorge et son visage commençait à devenir rouge fluo. Tout le monde autour d'elle était tétanisé, ne sachant pas quoi faire" avait raconté une personne témoin de cette scène. Heureusement, l'acteur Woody Harrelson qui joue Haymitch Abernathy dans la saga Hunger Games l'a vue et lui a fait la manoeuvre de Heimlich. "Tu m'as littéralement sauvé la vie. Je ne pouvais vraiment pas respirer ... Je pensais vraiment que j'allais mourir là" lui aurait alors avoué Jennifer Lawrence.

Le réalisateur de Twilight - Chapitre 3 : hésitation a failli réaliser le premier volet de Hunger Games

Alors que les fans de Hunger Games et les fans de Twilight espèrent une suite pour les deux sagas, elles ont aussi un autre point commun. Plusieurs réalisateurs ont tenté leur chance pour réaliser la franchise avec Jennifer Lawrence. Et parmi les noms des cinéastes qui ont essayé, il y a celui de David Slade. Ce dernier n'est autre que le réalisateur de Twilight - Chapitre 3 : hésitation (aussi connu pour voir réalisé Black Mirror: Bandersnatch sur Netflix). Mais Gary Ross a finalement décroché le job. Comment ? Il s'est présenté à l'entretien avec un story-board complet et une vidéo montrant des enfants qui racontent leur passion pour la saga.

Jennifer Lawrence a hésité à dire oui à la saga

Lorsque Jennifer Lawrence a été retenue pour interpréter Katniss Everdeen, l'actrice a fini par hésiter avant de dire oui. Plus habituée aux films indépendants comme Winter's Bone et Loin de la terre brûlée qu'aux blockbusters avant ce premier rôle dans Hunger Games, elle a mis 3 jours pour se décider. Sa peur de l'époque ? Se retrouver épiée dans tous les médias du monde entier, comme Kristen Stewart lors de la sortie de Twilight.

Mais de nombreuses actrices connues avaient aussi postulé pour décrocher le rôle de Katniss (Kaya Scodelario, Shailene Woodley, Emma Roberts, Saoirse Ronan, Chloe Moretz, Hailee Steinfeld, Abigail Breslin, Lyndsy Fonseca, Emily Browning...), donc elle a fini par accepter.

Un tournage dans 3 pays différents pour la franchise

Il y a eu plusieurs lieux de tournages pour les 4 films de la saga cinématographique. En effet, Hunger Games a été tourné dans 3 pays différents : les Etats-Unis, la France et l'Allemagne. Le premier volet de Hunger Games a été tourné en Caroline du Nord, aux Etats-Unis, dans un coin paumé avec pas mal de serpents et d'ours noirs. Le deuxième film, Hunger Games : L'embrasement, a lui aussi été tourné aux USA mais à Atlanta, en Georgie.

Quant à Hunger Games : La Révolte, partie 1, c'est en région parisienne, en France, que l'équipe a posé ses valises. De nombreuses scènes ont été tournées à Ivry-sur-Seine, au Palacio d'Abraxas à Noisy-Le-Grand ou encore au château de Voisins, près de Versailles. Enfin, le quatrième film, Hunger Games : La Révolte, partie 2, a été tourné à Berlin, en Allemagne. Une ville qui a servi de décors notamment pour le District 2 et le District 13.

L'auteure de la saga a été inspirée par la mythologie et la télé-réalité

La romancière Suzanne Collins, qui a écrit les livres, a avoué que l'histoire de la saga est inspirée de la mythologie... et de la télé-réalité. "L'univers de Katniss m'a initialement été inspiré par la fascination que j'éprouve pour le mythe grec de Thésée qui, tous les neuf ans, envoyait une phalange de jeunes garçons et filles dans un labyrinthe mortel afin de combattre le monstrueux Minotaure" avait-elle avoué. Mais "j'ai aussi été influencée par mon expérience de téléspectatrice passant d'une émission de téléréalité à un reportage de guerre, me demandant ce que ce mélange de divertissement et d'horreur bien réelle augurait pour l'avenir de notre société" avait-elle précisé.

Jennifer Lawrence, Liam Hemsworth et Josh Hutcherson n'ont pas leurs vrais couleurs de cheveux dans les films

Les stars de Hunger Games ont changé de couleurs de cheveux tous les trois pour les besoins de la saga. Jennifer Lawrence et Liam Hemsworth sont tous les deux naturellement blonds et ont donc dû se teindre les cheveux en brun pour leurs rôles. Et Josh Hutcherson, c'était l'inverse. Brun de naissance, l'acteur a dû se décolorer les cheveux pour devenir blond.

L'interprète d'Effie Trinket ne pouvait pas aller aux toilettes seule

Elizabeth Banks, qui joue Effie Trinket dans la saga, a eu beaucoup de mal sur le tournage. En effet, si l'actrice avait besoin d'aller aux toilettes entre les prises, elle ne pouvait pas y aller toute seule. Pourquoi ? A cause de ses costumes extravagants et de ses faux ongles (il fallait 45 minutes tous les jours à la maquilleuse pour les poser). Eh oui, Elizabeth Banks avait besoin de l'aide de quelqu'un pour se déshabiller et ne pas les abîmer.