Hunger Games : que deviennent Katniss et Peeta ? Josh Hutcherson imagine la suite

Entre 2012 et 2015 au cinéma, Katniss (Jennifer Lawrence), Peeta (Josh Hutcherson), Gale (Liam Hemsworth) et les autres ont combattu d'abord dans l'arène (pour les deux premiers) puis dans les rues de Panem pour s'opposer au tyrannique Président Snow (Donald Sutherland). A la fin de la saga Hunger Games écrite par Suzanne Collins, on retrouvait Katniss et Peeta 20 ans plus tard et les personnages étaient parents de deux enfants.

Josh Hutcherson ne voit pas une fin heureuse pour Katniss et Peeta

Interrogé sur la saga par US Weekly, Josh Hutcherson avoue ne pas être très optimiste pour un happy-end en ce qui concerne Peeta et Katniss. L'acteur qui a depuis joué dans la série Future Man (découvrez ce que deviennent les acteurs de la saga Hunger Games) a expliqué que l'équipe de la série avait évoqué lors du tournage le futur des personnages et son idée pour le couple n'est pas 100% réjouissante. "Peeta et Katniss sont plus âgés et ont des enfants à la fin du film mais, et si nous reprenions l'histoire genre 10 ans plus tard et qu'il y ait une nouvelle rébellion... (...) J'aimerais espérer qu'ils vivent heureux et que tout va bien dans un monde où tous sont égaux. Mais l'histoire se répète souvent. Donc je pense qu'il y aurait encore des troubles qui arriveraient" a-t-il expliqué.

Pas sûr que l'on puisse savoir un jour ce que deviennent Katniss et Peeta mais l'autrice Suzanne Collins a en tout cas dédié un tout nouveau roman, sorti en mai dernier, au Président Snow. Ce prequel intitulé La ballade du serpent et de l'oiseau chanteur raconte l'adolescence de Coriolanus Snow qui va devenir l'un des premiers mentors lors des 10ème Hunger Games. Un film est déjà prévu et Josh Hutcherson avait confié être prêt à jouer dedans même si ça s'annonce compliqué pour que Peeta y fasse une apparition.