Hunger Games : Josh Hutcherson prêt à jouer dans le prequel ? Il répond

Entre 2008 et 2010, Suzanne Collins publiait les trois romans de sa saga Hunger Games. Mais surprise (un peu comme avec Stephenie Meyer et Midnight Sun), l'autrice américaine annonçait en 2019 la publication d'un nouveau roman de l'univers. Son titre ? La ballade du serpent et de l'oiseau chanteur. Publié en mai dernier, il raconte la jeunesse du Président Snow, le leader tyrannique de Panem. En avril, on apprenait qu'il allait bien être adapté pour le cinéma.

Josh Hutcherson prêt à revenir dans le prequel

Héros des quatre films Hunger Games où il incarnait Peeta Mellark, Josh Hutcherson semble déjà prêt pour revenir dans cet univers... même si son personnage est loin d'être né à l'époque où se situe le livre ! Interrogé par Entertainment Tonight, l'acteur a avoué qu'il ne connaissait pas l'histoire de ce futur film (on avait remarqué !) mais explique : "J'aimerais que Peeta y soit car j'adorerais être avec ces gens et travailler dans ce monde une nouvelle fois. A 100%, ce serait génial. J'adore le casting et l'équipe. Si les mêmes personnes y participent, alors je le ferai sans hésiter".

Il faudrait peut-être lui dire que ça va être très compliqué et pour cause : La ballade du serpent et de l'oiseau chanteur se déroule 64 ans avant l'entrée de Peeta et de Katniss (Jennifer Lawrence) dans l'arène. Le roman suit Corolianus Snow qui va devenir l'un des premiers mentors de l'histoire des Jeux et va aider la tribut du District 12. Le livre nous plonge dans la psychologie du personnage bien avant qu'il ne devienne le tyran que l'on a connue dans la trilogie originale. PRBK a pu le lire et vous dévoilait 7 questions auxquelles La ballade du serpent et de l'oiseau chanteur répond.

Josh Hutcherson toujours en contact avec les stars d'Hunger Games

Même s'il a tourné la page Hunger Games (découvrez ce qu'il devient), Josh Hutcherson est resté en contact avec ses partenaires, notamment Jennifer Lawrence et Liam Hemsworth. "J'ai vu Jen durant la quarantaine, nous avons dîné ensemble. C'était au milieu de l'été et c'était un dîner qui respectait les distanciations sociales. C'était cool de la revoir car elle vit sa vie un peu partout dans le monde" a confié l'acteur, toujours à Entertainment Tonight. Quant à l'interprète de Gale ? "Je l'ai vu à la fin de l'année dernière mais cette année, il est en Australie. On se retrouve à chaque fois que l'on peut. J'ai aussi vu Woody (Harrelson qui jouait Haymitch, ndlr) il y a peu. Peu importe le temps qui passe, quand on se revoit, c'est comme avant" ajoute l'acteur.