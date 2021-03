Je te promets : une saison 2 possible ? Marilou Berry (Maud) et la productrice répondent

Marilou Berry avoue : "On a tous signé pour au moins 3 saisons" de Je te promets

Ce lundi 8 mars 2021, vous pouvez voir les 2 derniers épisodes de la saison 1 de Je te promets sur TF1 (l'épisode 11 et l'épisode 12). Le remake français de This Is Us a cartonné, les téléspectateurs s'étant attachés aux acteurs du casting de la série. Mais que vont devenir Florence (Camille Lou), Paul (Hugo Becker), Maud (Marilou Berry), Mathis (Narcisse Mame) et Michaël (Guillaume Labbé) ? Une saison 2 est-elle possible ? Marilou Berry a révélé à Sud Info : "Je ne sais pas encore si on va les faire, mais on a tous signé pour au moins 3 saisons".

"Je n'ai rien lu pour le moment" a cependant avoué à Télé Loisirs l'interprète de Maud qui ne porte pas de prothèses, mais si la saison 2 de Je te promets se fait, "le tournage pourrait se faire cet été" 2021. Et comme le reste du casting, Marilou Berry espère les retrouver pour une suite : "C'est un plaisir de faire évoluer un personnage de manière inattendue, c'est excitant. Et retrouver, potentiellement tous les ans, cette bande, c'est très agréable".

"L'écriture de la saison 2 est quasiment terminée", la productrice se confie sur la suite du remake de This Is Us

La productrice Aline Panel a assuré à Télé Loisirs que "non", la saison 2 n'est pas encore commandée, "mais l'écriture de la saison 2 est quasiment terminée". Les scénaristes de Je te promets ont donc déjà tout écrit et les acteurs sont prêts à repartir en tournage si une saison 2 est commandée. "On repartirait à nouveau sur 12 épisodes. Et la production sera définitivement actée lorsque les audiences de la saison 1 seront jugées satisfaisantes par TF1" a-t-elle expliqué.

Alors qu'il y a de grosses différences entre This Is Us et Je te promets, à commencer par les personnages qui sont différents et pas seulement de nom, elle a évoqué la mort de Paul. Sera-t-elle différente du décès de Jack (Milo Ventimiglia) dans This Is Us ? Pour rappel, Jack meurt lors du Super Bowl en 1998, dans l'épisode 14 de la saison 2. Et Paul devrait lui aussi mourir la même année mais à l'occasion de la Coupe du Monde de de football de 1998. Et les circonstances de sa mort pourraient bien arriver elles aussi dans la possible saison 2 de Je te promets, comme l'a indiqué Aline Panel à Télé Loisirs : ce décès, "ce sera central dans la saison 2. On saura comment c'est arrivé. Et, au-delà de ça, à quel moment c'est arrivé dans la vie de ces trois enfants et pourquoi ça a été aussi dramatique. Et pourquoi 20 ans plus tard ils doivent tous se réconcilier avec leur père, même mort".

"C'est très personnel, mais la vérité c'est que c'est souvent beaucoup plus dommageable de perdre un parent lorsqu'on est ado, que lorsqu'on est enfant ou adulte. L'adolescence c'est le moment le pire car c'est le moment où on est en conflit avec ses parents" a ajouté la productrice, "Et rester sur un conflit avec un parent décédé, c'est très dur".