Jacob Elordi et Kaia Gerber, la rupture ? L'acteur de The Kissing Booth serait célibataire

Jacob Elordi célibataire ? Il aurait rompu "à l'amiable" avec Kaia Gerber

Jacob Elordi est connu pour incarner Noah Flynn dans la saga romantique The Kissing Booth sur Netflix ou encore Nate dans la série Euphoria. Alors qu'il était en couple avec Kaia Gerber, l'acteur et la mannequin se seraient séparés selon ET Online. Jacob Elordi serait donc célibataire. Leur source a en effet confié que "Kaia Gerber et Jacob Elordi ont rompu. Leur séparation s'est faite à l'amiable".

Donc Jacob Elordi et Kaia Gerber seraient séparés mais n'auraient aucune haine l'un envers l'autre. D'ailleurs, Page Six a confirmé cette bonne entente entre les deux ex malgré leur supposée séparation, parce qu'ils ne se sont pas bloqués sur les réseaux. Plusieurs internautes se demandaient déjà s'il y avait eu rupture entre la star du petit écran et la fille de Cindy Crawford car Kaia Gerber avait retiré des photos de Jacob Elordi de son compte Instagram.