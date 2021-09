Jacob Elordi et Kaia Gerber en couple : leur première apparition publique lors d'un gala 😍

Les rumeurs de couple entre Jacob Elordi et Kaia Gerber ont commencé en septembre 2020 lorsque les paparazzi ont photographié les deux stars plusieurs fois ensemble en date. L'acteur de The Kissing Booth et la fille de Cindy Crawford sont restés discrets sur leur relation jusqu'au mois de novembre : ils l'ont officialisée sur Instagram avec une photo d'eux main dans la main.

Première apparition publique pour Jacob Elordi et Kaia Gerber

Il n'y a plus vraiment de doute sur leur love story, d'autant plus que Kaia Gerber et Jacob Elordi ont fait leur première apparition publique en couple le 25 septembre 2021. Le mannequin et l'ex de Zendaya sont apparus complices et souriants dans leur plus belle tenue sur le tapis rouge du gala de l'Academy Museum of Motion Pictures à Los Angeles. Les amoureux ont donc décidé de ne plus se cacher même s'ils s'affichent très peu ensemble sur les réseaux sociaux. C'est d'ailleurs une photo seul de lui à la soirée que Jacob Elordi a partagée sur son compte Instagram : "Une brillante soirée pour célébrer l'histoire du cinéma. Voici son avenir" a-t-il écrit en légende.