Jacob Elordi en froid avec Zendaya après leur rupture ? La preuve que non

C'est une première dans l'Histoire des Emmy Awards : ce dimanche 20 septembre 2020, Zendaya a obtenu l'Emmy de la "meilleure actrice dans une série dramatique" pour son rôle dans la série Euphoria. L'actrice est ainsi devenue la plus jeune à décrocher ce prix, battant au passage Jennifer Aniston ou encore Sandra Oh, ainsi que la seconde actrice noire à remporter ce trophée après Viola Davis. De quoi rendre fiers ses proches, mais aussi ses ex dont Jacob Elordi. Enfin supposé ex puisque l'acteur de The Kissing Booth et l'actrice Disney Channel n'ont jamais officialisé leur relation, bien qu'ils aient été vus main dans la main et en train de s'embrasser.

Jacob Elordi félicite Zendaya

Comme de nombreux internautes, Jacob Elordi a félicité l'actrice sur Instagram suite à la cérémonie. Partageant une photo d'elle, il écrit : "Félicitations capitaine Zendaya, bravo !" avec un coeur noir et un coeur violet. Une façon de montrer que les deux anciens amoureux sont restés en bons termes malgré leur séparation. Une rupture brutale pour les fans qui l'ont appris en voyant l'acteur de The Kissing Booth proche de la mannequin Kaia Gerber, la fille de Cindy Crawford, début septembre. S'ils ont été photographiés à plusieurs reprises ensemble en ce début du mois de septembre 2020, ils ne seraient pourtant pas (encore) officiellement en couple...