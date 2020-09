Jacob Elordi et Kaia Gerber : leur couple ne serait pas exclusif, voilà pourquoi

Jacob Elordi serait-il en couple avec Kaia Gerber ? Après avoir été en couple avec Joey King, sa co-star dans The Kissing Booth, et ensuite avec Zendaya, avec qui il a joué dans Euphoria, l'acteur de 23 ans se serait rapproché de la mannequin de 19 ans Kaia Gerber. Ils ont en effet été photographiés à plusieurs reprises ensemble en ce début du mois de septembre 2020. Si certains n'ont plus de doute sur leur relation, ils ne seraient pourtant pas (encore) en couple.

Kaia Gerber ne voudrait pas d'une relation exclusive avec Jacob Elordi

Selon une source qui s'est confiée à E! News, ils ne seraient pas officiellement ensemble, même s'ils sont intéressés l'un par l'autre. La fille de Cindy Crawford souhaiterait en effet prendre son temps avant de s'engager dans quelque chose de sérieux et d'exclusif : "Kaia est celle qui ne veut pas être dans une relation exclusive pour le moment. Elle a beaucoup de projets qui l'attendent et veut sa liberté." Cela n'empêche pas qu'elle "adore sortir avec Jacob et ils passent du temps à New York la semaine pendant qu'elle travaille."

Une décision que Jacob respecterait : "Il est définitivement intéressé par elle et est heureux de voir où les choses vont pour le moment." En attendant de voir où cette relation va les mener, ils "passent beaucoup de temps seuls ensemble" et "adorent faire des choses simples comme commander leur nourriture préférée et se détendre à la maison".