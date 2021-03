Poupée russe saison 2 : le tournage a enfin commencé, une nouvelle actrice rejoint le casting

Natasha Lyonne dévoile des photos du tournage de la saison 2 de Poupée russe

La saison 1 de Poupée russe (Russian Doll en VO) avait eu beaucoup de succès sur Netflix. La série façon Un jour sans fin suivait Nadia Vulvokov, incarnée par Natasha Lyonne (Orange Is the New Black, American Pie, Scary Movie), la soirée de son 36ème anniversaire. Une date où elle meurt avant de la revivre encore et encore, avec sa mort à chaque "renaissance". En se demandant comment et pourquoi elle meurt et est condamnée à revivre à chaque fois son anniversaire et sa mort, elle va rencontrer Alan Zaveri, joué par Charlie Barnett (Chicago Fire, Arrow, Les Chroniques de San Francisco), qui est lui aussi coincé dans la même boucle temporelle.

Et après la fin choc de la saison 1, les fans veulent des réponses dans la tant attendue saison 2 de Poupée russe. Bonne nouvelle donc, le tournage de la saison 2 de la série Netflix a enfin commencé ! Natasha Lyonne a en effet dévoilé des premières photos du tournage, "sans spoilers", sur son compte Twitter.