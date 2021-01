J.K. Rowling (Harry Potter) transphobe ? L'actrice et humoriste transgenre Eddie Izzard la défend

"Je ne pense pas que J.K. Rowling soit transphobe"

Déjà dans le passé, en 2018, J.K. Rowling avait été jugée transphobe. Et en 2020, cela a empiré avec des commentaires anti-trans et des tweets polémiques sur la communauté trans. L'auteure de la saga littéraire Harry Potter a toujours démenti être transphobe malgré les bad buzz qui se sont enchaînés. Eddie Izzard, une actrice et humoriste britannique transgenre, a défendu la romancière anglaise.

Dans une interview au Telegraph, l'artiste qui a récemment fait son coming out genderfluid a assuré : "Je ne pense pas que J.K. Rowling soit transphobe". "Je pense que nous devons examiner les choses sur lesquelles elle a écrit dans son blog" a expliqué Eddie Izzard, qui ne pense donc pas que J.K. Rowling ait fait preuve de transphobie.

"Je déteste l'idée que nous nous battions entre nous"

Elle a aussi rappelé que les femmes comme les personnes trans ont longtemps été ignorées : "Les femmes ont traversé un tel enfer au cours de l'histoire. Les personnes trans ont été invisibles elles aussi". Il faudrait donc arrêter que les femmes et la communauté trans soient divisées. "Je déteste l'idée que nous nous battions entre nous, mais ça ne va pas s'arranger d'un coup de baguette magique" a déclaré Eddie Izzard, "Je n'ai pas toutes les réponses. Si les gens ne sont pas d'accord avec moi, très bien, mais pourquoi vivons-nous l'enfer sur ce sujet ?".

Pour rappel, les propos de J.K. Rowling avaient choqué de nombreux internautes. Même des acteurs principaux des films Harry Potter comme Daniel Radcliffe (Harry Potter), Emma Watson (Hermione Granger) et Rupert Grint (Ron Weasley) avaient pris leurs distances avec l'auteure suite à ses messages. Mais d'autres stars du casting comme Robbie Coltrane (Hagrid) et Evanna Lynch (Luna) avaient défendu la "maman" du célèbre sorcier, pensant qu'elle ne serait pas anti-trans mais juste maladroite dans sa façon de s'exprimer.