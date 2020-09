J.K. Rowling transphobe ? Robbie Coltrane (Hagrid dans Harry Potter) la défend

"Je ne pense pas que ce qu'elle a dit était vraiment offensant"

Après des tweets anti-trans qui avaient créé polémique, J.K. Rowling s'est de de nouveau retrouvée au coeur d'un bad buzz avec son nouveau livre Troubled Blood. Ce 5ème volet de la saga Les enquêtes de Cormoran Strikes, que l'auteure de Harry Potter a encore écrit sous le pseudo de Robert Galbraith, a en effet été fortement critiqué pour son histoire. A savoir celle d'un tueur en série qui se travestit pour piéger et tuer ses victimes. Une intrigue jugée transphobe. Mais Robbie Coltrane, qui incarne Hagrid dans les films Harry Potter, a défendu la romancière lors d'une interview sur Radio Times.

"Je ne pense pas que ce qu'elle a dit était vraiment offensant" a ainsi assuré l'acteur, qui a failli être évincé par Robin Williams qui voulait jouer Hagrid. "Je ne sais pas pourquoi, mais il y a toute une génération de gens sur Twitter qui attend d'être offensée" a même lâché Robbie Coltrane en parlant des twittos, "Ils n'auraient pas gagné la guerre, n'est-ce pas ?".

Robbie Coltrane défend J.K. Rowling mais ne veut pas être mêlé à l'affaire

Le comédien de 70 ans est conscient que les jeunes ne seront pas tous d'accord avec lui : "C'est moi qui parle comme un vieux grincheux, mais vous vous dites : 'Oh, remettez-vous. Sois sage, tiens-toi droit et continue'". Et même s'il a défendu J.K. Rowling, trouvant que ses propos n'étaient pas transphobes, Robbie Coltrane préfère ne pas prendre part à la polémique. "Je ne veux pas me mêler de tout ça" a-t-il ainsi indiqué, "à cause de tous les mails haineux et tout cette merde, dont je n'ai pas besoin à cette époque de ma vie".