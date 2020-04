Ioan Gruffudd (Dr Harrow) : 5 choses que vous ne saviez peut-être pas sur l'acteur

4. Une période compliquée

S'il est plutôt populaire auprès des producteurs en ce moment et tourne deux séries (Dr Harrow et Liar dont la saison 2 vient de débuter en Angleterre) en parallèle (sans compter les films), ça n'a pas toujours été le cas. Il y a quelques années, la carrière de Ioan Gruffudd a stagné et il a confié plus tard avoir vécu une sombre période durant laquelle il a fait une dépression. "C'était une période compliquée. J'avais perdu confiance en moi. Je n'ai pas travaillé pendant plus de deux ans. J'étais assis sur le canapé à attendre des rôles. J'ai fait une dépression" avait-il confié. Après avoir consulté un psychologue, il a décidé que des changements étaient nécessaires et a viré son manager. Il a eu raison !

5. Il est amis avec deux stars du petit écran depuis des années

Ioan Gruffudd compte plusieurs stars parmi ses amis proches et notamment deux acteurs que vous avez pu voir à la télévision. Le premier est Matthew Rhys, star de la série The Americans. Le second ? Michael Sheen, actuellement au casting de Prodigal Son. Les trois acteurs étaient en colocation au début de leur carrière et ont toujours gardé contact.