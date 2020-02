Dr Harrow sur M6 : pourquoi il ne faut pas manquer la série avec Ioan Gruffudd

Après Hawaï, direction le Queensland en Australie sur M6 ! La chaîne diffuse dès ce soir les 10 épisodes de la saison 1 de Harrow, rebaptisée Dr Harrow pour la diffusion en français. Le pitch ? Le Dr Daniel Harrow est un médecin légiste qui n'aime pas vraiment l'autorité mais adore enquêter sur les morts les plus farfelues. Il va devoir collaborer avec la police alors qu'il cache un lourd secret.

Pour l'intrigue mystérieuse

Loin de nous l'envie de vous spoiler mais autant vous prévenir : Dr Harrow vous réserve plus d'une surprise. Son intrigue mystérieuse autour des agissements du héros en font un show encore plus addictif ! Au fil des enquêtes, on en apprend plus et on est pas déçus du dénouement. Si la série ne réinvente pas le monde des procedurals, elle réussit aussi à se distinguer grâce à son action basée en Australie. Ça nous change de Los Angeles ou New York !

Parce qu'on adore Ioan Gruffudd

Révélé en 1997 avec Titanic (eh oui, ça remonte !), Ioan Gruffudd n'en est pas à ses débuts. Après avoir fait parler de lui au cinéma, l'acteur gallois s'est tourné vers la télévision depuis le début des années 2010. On se souvient encore de son rôle dans Forever tristement annulée après une saison ou bien plus récemment de Liar où il jouait un violeur manipulateur et dont la saison 2 débute dans quelques jours en Angleterre. Si vous l'avez aimé dans ces deux rôles, vous allez l'adorer dans Dr Harrow. Charmant et charmeur, il montre aussi un côté un peu plus dangereux avec le personnage de Daniel Harrow. Une chose est sûre : ça fait du bien de le revoir dans notre télé (non, on ne s'est toujours pas remis de l'annulation de Forever...).

Parce qu'il n'y aura pas qu'une saison 1

Justement, bonne nouvelle : on sait déjà que Dr Harrow ne subira pas le même sort que Forever et c'est tant mieux vu l'énorme cliffhanger de la fin de la saison 1 ! La saison 2 de la série a été diffusée au printemps 2019 en Australie et une saison 3 est déjà commandée. De quoi souffler dans un monde où on s'inquiète toujours de ne pas avoir de suite à nos séries préférées !