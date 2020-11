Ingrid Chauvin en plein divorce : des tensions et trahisons derrière cette séparation ?

Une rupture nécessaire

Il y a quelques semaines, Ingrid Chauvin créait la surprise en annonçant sa séparation d'avec Thierry Peythieu, son mari depuis près de 10 ans et le père de son enfant. Un choc pour de nombreux fans tant le couple, qui travaillait régulièrement ensemble, semblait uni et soudé par leur histoire mouvementée, mais une décision qui était visiblement inévitable. A en croire un proche de la comédienne interrogé par Closer, "Le couple modèle qu'elle formait avec Thierry n'était plus qu'une façade. Au fond, elle savait déjà... Il fallait juste qu'elle trouve la force et le courage de partir."

Une fin compliquée pour le couple

Pire, alors que la star de Demain nous appartient laissait entendre que cette rupture se déroulait à l'amiable, la réalité serait finalement très différente. "Ce qu'elle vit est terrible, car c'est une séparation extrêmement compliquée" aurait notamment ajouté cette mystérieuse source, avant de préciser, "Les choses ne se passent vraiment pas bien entre les eux, et , dorénavant, tout se joue par avocats interposés".

Des révélations à prendre avec d'énormes pincettes (les sources anonymes de magazines people ne sont que très rarement fiables), mais qui ne seraient également pas surprenantes. On a pu le découvrir, Ingrid Chauvin a mystérieusement supprimé de son compte Instagram le post qui annonçait sa rupture. Difficile d'en connaître la motivation exacte, mais le contact de Closer aurait néanmoins confié, "Elle n'aurait jamais imaginé vivre ce qu'elle vit actuellement. (...) Un jour, Ingrid parlera, et ça fera l'effet d'une bombe."

Les histoires d'amour finissent mal en général, en voici une nouvelle preuve ? Cette année 2020 n'aura épargné personne...