Indiana Jones 5 : Phoebe Waller-Bridge (Fleabag) rejoint Harrison Ford au casting

La star de Fleabag sera dans Indiana Jones 5

Après Les Aventuriers de l'arche perdue (1981), Indiana Jones et le Temple maudit (1984), Indiana Jones et la Dernière Croisade (1989) et Indiana Jones et le Royaume du crâne de cristal (2008), Indiana Jones 5 sortira normalement en juillet 2022. Et alors qu'Harrison Ford a failli être remplacé par une femme pour le nouveau volet de la saga, et a refusé que Chris Pratt le remplace, il sera bien de retour.

Harrison Ford reprendra son rôle d'aventurier et professeur d'archéologie mais ne sera pas la seule star d'Indiana Jones 5. En effet, Phoebe Waller-Bridge a rejoint le casting. C'est le studio Lucasfilm qui a annoncé l'arrivée de Phoebe Waller-Bridge, l'actrice principale de la série Fleabag. Cette dernière est une adaptation de son one woman show et a reçu plusieurs récompenses aux Emmy Awards. Fleabag a aussi été adaptée en France, sous le titre de Mouche avec Camille Cottin dans le rôle-titre.

Alors que Phoebe Waller-Bridge avait confirmé qu'il n'y aura pas de saison 3 pour Fleabag, elle a enchaîné les jobs depuis l'arrêt de la série. La comédienne a en effet notamment co-écrit la série Killing Eve et a participé au 25ème film de James Bond. Elle a aussi déjà travaillé avec le studio Lucasfilm avant Indiana Jones 5, en prêtant sa voix à un droïde dans Solo : A Star Wars Story.

Ce que l'on sait déjà sur Indiana Jones 5

Alors qu'on avait des idées pour Indiana Jones 5, qui sera le cinquième et dernier film de la franchise, voilà ce qu'on sait sur cet ultime épisode. Il sera réalisé par James Mangold, le réalisateur du spin-off sur Boba Fett (perso culte de Star Wars), Le Mans 66 avec Matt Damon et Christian Bale, Logan avec Hugh Jackman, Walk the Line avec Joaquin Phoenix et Reese Witherspoon, Night and Day avec Tom Cruise et Cameron Diaz ou encore Kate & Leopold avec Hugh Jackman et Meg Ryan.

James Mangold a précisé dans un communiqué à l'AFP que cette "nouvelle aventure" a "une équipe de rêve, comptant les plus grands cinéastes de tous les temps". Il sera en effet entouré par Steven Spielberg, qui devait initialement réaliser le film et Kathleen Kennedy, productrice des films Indiana Jones, de plusieurs films Star Wars, de la trilogie Retour vers le futur ou encore d'E.T. l'extra-terrestre.

"Quand vous y ajoutez Phoebe, une actrice éblouissante dotée d'une créativité brillante, et l'alchimie qu'elle apportera sans aucun doute sur notre plateau, je ne peux que me sentir aussi chanceux qu'Indiana Jones lui-même" a-t-il précisé.