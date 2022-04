Ici tout commence : après Maxime, Salomé va retrouver l'amour, un acteur se confie

Ici tout commence : après Maxime, Salomé va retrouver l'amour

Ici tout commence sur TF1, c'est le spin-off de Demain nous appartient. Et clairement, il s'est passé beaucoup de choses dans les épisodes ces derniers mois ! Maxime (Clément Rémiens) a accepté la proposition de Michel Sarran, il est parti aux Etats-Unis pour ouvrir un restaurant. Du coup, Maxime s'est séparé de Salomé (Aurélie Pons). Une rupture difficile pour les fans de la série. Et alors que le départ de Clément Rémiens n'est pas le dernier (plusieurs acteurs vont quitter Ici tout commence), Salomé va retrouver l'amour.

Avec qui ? Axel Teyssier (Thomas Da Costa), le neveu d'Emmanuel Teyssier (Benjamin Baroche). Il est présent dans les épisodes d'Ici tout commence depuis le 22 mars 2022. Télé Star a demandé à Thomas Da Costa, entre Salomé (Aurélie Pons) et Jasmine (Zoï Severin), "vers qui le coeur d'Axel va-t-il balancer ?". Et l'acteur a répondu : "Le drame qui va avoir lieu pendant le bal va créer un rapprochement entre Salomé et Axel. Malheureusement pour Salomé...". Un couple mais aussi des complications sont donc à prévoir...

>> Ici tout commence : Frédéric Diefenthal (Antoine Myriel) va quitter la série, un retour déjà prévu ? <<

"Axel et Salomé vont un peu se tourner autour"

Thomas Da Costa avait déjà parlé du rapprochement entre son personnage Axel et Salomé. "Quelqu'un va-t-il taper dans l'oeil d'Axel ?" lui avait demandé à Télé Loisirs, et le comédien avait répondu : "Oui, mais pas en arrivant, ça se fera au fur et à mesure. Axel et Salomé vont un peu se tourner autour avant le bal car ils font partie de l'équipe qui gère les préparatifs avec Jasmine".

Et pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, l'acteur d'Ici tout commence est aussi chanteur. Il a sorti son premier titre Avion mode le 17 mars dernier sur YouTube et préparerait actuellement un EP.