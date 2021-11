Ici tout commence : Aurélie Pons "très triste" par le départ de Clément Rémiens, elle se confie

Deux jours après son élimination de Danse avec les stars 2021 auprès de Adrien Caby, Aurélie Pons a dû sécher ses larmes pour en faire couler de nouvelles. Et pour cause, la star de Demain nous appartient et Ici tout commence (TF1) a dans le même temps appris le futur départ de Clément Rémiens (Maxime). Un coup dur pour l'interprète de Salomé, qui n'a pas caché sa tristesse.