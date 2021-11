Ici tout commence : une star de la série "déçue et triste" du départ de Clément Rémiens (Maxime)

C'est ce vendredi 19 novembre 2021 que Clément Rémiens a officialisé la nouvelle : l'acteur va prochainement quitter l'univers de Demain nous appartient et Ici tout commence. l'interprète de Maxime l'a confessé, après quatre belles années passées sur ces fictions quotidiennes, il souhaite désormais se reposer et entamer un nouveau chapitre de sa carrière.

Julie Sassoust attristée par le départ de Clément Rémiens

Une annonce qui a logiquement attristé de nombreux fans - même si ce départ ne sera effectif qu'après les fêtes de fin d'année, mais également ses partenaires. "Je suis déçue et triste qu'il parte. On a commencé cette aventure avec lui", a en effet confié Julie Sassoust (Anaïs) auprès de Télé-Loisirs.

Et pour cause, la comédienne l'a ensuite précisé, Clément Rémiens avait un rôle très important dans les coulisses du spin-off, "C'est notre grand frère. Comme il était là depuis quatre ans, il nous a accompagnés et donné beaucoup de conseils." Selon elle, l'acteur était le premier à s'occuper de ses collègues afin qu'ils se sentent le plus à l'aise possible lors des tournages, "Il nous a aidés à prendre confiance à nous sur le plateau, nous a dit que ce n'était pas grave de faire des erreurs. C'est un peu notre grand frère de tournage".

"C'est un peu notre grand frère de tournage"

Malgré tout, rassurez-vous, elle ne lui en veut pas du tout de tourner la page. Au contraire, même si l'ambiance ne sera plus la même sur les plateaux, "Ça va faire vide même si on est beaucoup dans la série. Clément est quelqu'un qui permettait d'instaurer une harmonie sur le plateau de tournage. Il apportait du positif, beaucoup de bienveillance et de gentillesse", Julie Sassoust comprend le choix de son partenaire de jeu.

"Je comprends sa décision. Après quatre ans, je comprends qu'il ait besoin de faire une petite pause et d'aller voir ailleurs. En espérant qu'il revienne à un moment car il sera le bienvenu", a-t-elle confié. Surtout, elle le sait, la future absence de Clément Rémiens dans Ici tout commence n'aura pas de réel impact sur leur propre relation, "Après un an de tournage, cela a débouché sur une amitié. Je sais qu'on se reverra dans nos vies personnelles, et peut-être professionnelles."