Pluto TV : y a quoi sur la plateforme 100% gratuite ? Notre sélection

Une nouvelle plateforme débarque pour combler tous ceux qui ne savent pas trop quoi faire avec ce temps froid. Après Salto et la plateforme d'Arte.TV, c'est Pluto TV qui est désormais dispo. La spécificité de cette plateforme ? Elle est gratuite et propose à la fois des programmes en direct avec des chaînes thématiques et des séries, films, émissions et documentaires à la demande. On a fait le tri pour toi !

Awkward

Ah les bonnes vieilles séries de MTV ! Entre 2011 et 2016, la chaîne diffusait la série Awkward avec Ashley Rickards et Beau Mirchoff et franchement, elle se regarde toujours aussi bien aujourd'hui. Le pitch ? Jenna, une ado de 15 ans, est victime d'un accident et tout son lycée est persuadé qu'elle a tenté de mettre fin à ses jours. Un quiproquo qui va la rendre de plus en plus populaire. Les cinq saisons sont dispo sur Pluto TV.

La chaîne iCarly

iCarly toute la journée, ça te dit ? C'est possible ! La sitcom de Nickelodeon a droit à sa propre chaîne sur Pluto TV. L'excuse parfaite pour enchaîner les épisodes avant le retour de la série. Eh oui, la plateforme Paramount+ prépare une nouvelle saison avec le retour de Miranda Cosgrove (Carly), Jerry Trainor (Spencer) et Nathan Kress (Freddie). On aurait tort de s'en priver !

Naruto Shippuden

Les fans d'animes peuvent aussi trouver leur bonheur puisque Pluto TV propose notamment Naruto Shippuden, la deuxième partie de Naruto. Malheureusement, on ne peut pas y voir l'intégralité de l'anime (qui compte 500 épisodes) mais seulement la saison 1. Mais c'est déjà mieux que rien ! Si tu aimes les animes, tu pourras aussi retrouver la chaîne Animé All Day. Eh oui, une distraction de plus...

Catfish et Pimp my ride

Il y a des années, MTV était un peu LE repère pour les émissions de télé-réalité (un peu) foireuses. On se rappelle encore de Punk'd, Jersey Shore ou Dismissed. Plusieurs de ses émissions old school sont dispo sur Pluto TV dont Catfish et Pimp my ride. Dans la première, le présentateur vient en aide à des personnes qui veulent rencontrer la personne avec qui ils ont une relation amoureuse via Internet. La seconde est faite pour tous les fans de bolides avec des transformations spectaculaires de voitures. Parfait pour patienter avant Fast and Furious 9.

Bob l'éponge

Y'a-t-il un jour où on en aura marre de voir Bob l'éponge ? Ce n'est pas sur le point d'arriver puisque les épisodes de la série sont aussi dispo sur Pluto TV. Un petit retour à Bikini Bottom, c'est tout ce qu'il nous fallait pour oublier cette sale période.

La série française préférée de tes grands-parents

Qu'ils aiment Soeur Thérèse.com, Les Cordier : Juge et flic, Plus belle la vie, Femmes de loi ou Louis La Brocante, tu pourras enfin taper la discut' avec tes grands-parents après avoir découvert leur série culte sur Pluto TV. Pas mal non ?

La chaîne Dora l'exploratrice

Sac à dos, sac à dos... Si tu suis les cours à distance, Dora l'exploratrice est là pour te motiver avec la chaîne spéciale dédiée à la série pour enfants. Ok, ça n'aide pas à se concentrer mais tu pourras gérer un peu plus en anglais avec un peu de chance. Et ça, ça ne se refuse pas !