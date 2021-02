Pluto TV débarque en France : c'est quoi cette plateforme de streaming entièrement gratuite ?

Pluto TV, la plateforme de streaming gratuite qui arrive en France

Face aux chaînes de télé, les plateformes de streaming ont révolutionné notre façon de regarder des films, des séries, des animés ou encore des docus. Les jeunes mais aussi les moins jeunes ont maintenant des abonnements pour Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ ou encore Salto. Et une nouvelle plateforme de streaming va voir le jour en France : Pluto TV. L'application (dispo sur iOS et Android) sera lancée à partir du lundi 8 février 2021 sur smartphone, tablette, ordinateur et téléviseur connecté.

Et le gros plus de Pluto TV, en plus de sa diffusion en continue (24h/24 et 7j/7), c'est que cette plateforme de streaming sera entièrement gratuite. Vous avez bien lu. Alors que de nombreux internautes avaient signé une pétition pour que Netflix soit gratuit pendant le 1er confinement, Pluto TV sera 100% gratuite. Elle ne vous coûtera pas un seul euro, un peu à l'image de TV5Monde qui a lancé TV5MondePlus gratuitement aussi. Comment c'est possible ? Elle sera entièrement financée par la publicité. Du coup, vous verrez peut-être des bannières ou encore des pubs en vidéo.