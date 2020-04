Et si Netflix devenait gratuit le temps du confinement ? La pétition est lancée !

Alors que les jeux de société reviennent à la mode en cette période de confinement, prolongée jusqu'au 11 mai en France, à cause du coronavirus, les plateformes de streaming ont toujours autant de succès : Netflix a même été obligé de réduire son débit et compte près de 16 millions de nouveaux abonnés sur le premier trimestre 2020. Ses concurrents (Amazon Prime Video, la petite nouvelle Disney+...) voient aussi leurs audiences exploser. Les séries, les films et les documentaires proposés sont un peu notre réconfort en ce moment, ça nous permet aussi de passer le temps.

Les plateformes de streaming bientôt gratuites ?

Le seul petit problème est que tout le monde ne peut pas se payer un abonnement en ce moment au vu de la situation économique. Du coup, pour éviter "le risque de s'ennuyer et de s'isoler" et de "la monotonie", une pétition a été lancée sur le site Change.org pour essayer de rendre les plateformes de streaming, comme Netflix, Hulu et Amazon Prive Video, gratuites.

Il est plus précisément demandé "un arrêt temporaire de 60 jours des frais d'adhésion, ainsi que des frais de location par film" : "si les gens peuvent regarder autant qu'ils le souhaitent, quand ils le souhaitent, cela contribuera à atténuer le stress de l'isolement familial et encouragera les gens à rester à la maison. Il s'agit d'une stratégie de santé communautaire responsable." Pour le moment, près de 60 000 signatures ont été recensées. En attendant, Netflix a déjà commencé à proposer gratuitement ses documentaires sur Youtube.