Babies, Our Planet... Netflix poste gratuitement ses documentaires sur YouTube

Si de nombreuses personnes profitent du confinement pour se faire l'intégralité du catalogue de Netflix afin de passer le temps, c'est vite oublier que tout le monde n'a pas accès à la plateforme. Une inégalité dont a bien conscience le site de streaming, qui vient ainsi de proposer une solution alternative pour permettre au monde entier de s'occuper.

Netflix dévoile ses documentaires

Ainsi, tandis que la chaîne YouTube française de Netflix propose déjà régulièrement des making-of et bêtisiers de ses oeuvres originales ou des contenus interactifs portés par ses comédiens fétiches, la version américaine est passée à l'étape supérieure.

Vous pouvez le découvrir ci-dessous, la plateforme a mis en ligne de nombreux documentaires issus de ses collections "Our Planet", "Babies", "Abstract" ou encore "Explained". L'occasion de partir à la découverte des plus belles merveilles de notre monde (les glaciers, la vie dans la jungle...), de percer les secrets des enfants (leur sommeil, leurs premiers mots...), de mieux comprendre l'art en s'intéressant aux créateurs (Tinker Hatfield, Ilse Crawford...) ou de se créer une culture générale sur de nombreux sujets (inégalités salariales, marchés bancaires...). Alors certes, les documentaires en question sont en anglais, mais des sous-titres français sont disponibles et les images suffisent amplement à nous en mettre plein les yeux et nous divertir.

Bref, vous n'avez plus aucune excuse pour ne pas réussir à apprendre tout en vous amusant. Merci qui ?