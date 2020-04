Disney+ : une nouvelle série Star Wars en préparation avec une héroïne féminine

Malgré la crise du Coronavirus qui a mis les tournages à l'arrêt, Disney+ a plus d'une idée pour continuer à faire vivre l'univers Star Wars en série. Après The Mandalorian (un épisode de la saison 1 est mis en ligne chaque vendredi sur la plateforme) et les séries sur Obi-Wan Kenobi et Cassian Andor, Disney+ serait en pleine préparation d'une quatrième série centrée cette fois sur une héroïne féminine.