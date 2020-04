Disney+ : 6 séries, films et documentaires originaux à ne pas manquer !

A l'origine prévu pour le 24 mars, le lancement de Disney+ a été repoussé suite à la crise liée au Coronavirus. Mais cette fois, c'est la bonne (normalement) : rendez-vous le 7 avril (oui, oui, ce mardi !) pour revoir des dessins-animés cultes, se refaire l'intégrale d'Avengers ou bien remater Les Simpson. Eh oui, le catalogue de Disney+ fait rêver. Mais, comme pour Netflix, on y découvrira aussi plusieurs programmes "originaux". Que vous soyez plutôt séries, films ou documentaires, il y en a pour tous les goûts.

High School Musical : la comédie musicale, la série

Ça raconte quoi ? C'est à Salt Lake City que se trouve le lycée East High, endroit où ont été tournés les trois films de la saga High School Musical. Nouvelle venue dans l'établissement, l'excentrique prof de théâtre Miss Jenn a participé au tournage du premier film et n'a qu'un rêve : lancer une comédie musicale pour faire revivre Gabriella et Troy. Parmi les élèves qui décident de tenter leur chance, on retrouve Ricky (Joshua Bassett), son ex Nini (Olivia Rodrigo) et le nouveau boyfriend de cette dernière, E.J (Matt Cornett).

Pourquoi on aime : Disney+ a fait le choix audacieux de ne pas simplement proposer une suite ou un remake de sa franchise culte avec Zac Efron et Vanessa Hudgens. Tourné sous forme de faux documentaire, High School Musical : la comédie musicale, la série est le show parfait pour se vider la tête en cette période de confinement. D'abord, parce qu'il va vous donner le sourire et vous mettre de bonne humeur. Ensuite, parce que son casting jeune et dynamique va vous surprendre. Troisième bon point : ses épisodes d'une trentaine de minutes qui permettent à l'action d'avancer rapidement et - of course - ses très nombreuses références au premier film HSM avec même l'apparition d'un acteur de la trilogie originale. Ah oui, est-il nécessaire de préciser que si vous n'avez pas vu High School Musical, vous allez être un peu paumés ?