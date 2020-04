The Mandalorian saison 3 : Disney+ aurait déjà commandé une suite

La saison 1 vient à peine de débarquer en France, la saison 2 (tournée avant le confinement) n'est pas attendue avant l'automne prochain sur Disney+, mais The Mandalorian serait déjà certaine de revenir en 2021 avec une saison 3. C'est en tout cas ce que révèle Variety, contacté par un proche de Jon Favreau, le créateur.

The Mandalorian de retour en 2021 ?

Ainsi, le papa de Baby Yoda serait en train d'écrire les nouveaux épisodes "depuis un moment déjà", tandis que tout le département artistique de la série plancherait "depuis plusieurs semaines" sur de nouveaux concepts (décors, costumes...). Une information à prendre encore avec des pincettes tant que la plateforme n'aura rien officialisé, mais qui ne serait pas surprenante.

On le sait, Disney+ a fortement besoin de contenus pour espérer tenir la distance face à Netflix et Prime Video, et Star Wars est l'une de ses licences qui fonctionnent le plus. Surtout, la plateforme croit tellement en cette série qu'elle va prochainement mettre en ligne Disney Gallery: The Mandalorian, un making-of passionnant en 8 épisodes consacré aux coulisses de la fiction agrémenté d'interviews, d'images du tournage, d'anecdotes... Rendez-vous le 4 mai pour le découvrir.