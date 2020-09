TV5Monde lance TV5MondePlus, son alternative à Netflix 100 % gratuite et francophone

Entre Netflix, Amazon Prime , Apple TV+ ou encore Disney+, la concurrence dans le monde de la vidéo à la demande est de plus en plus forte... et elle vient de s'élargir ce mercredi 9 septembre 2020. La chaîne internationale TV5Monde a lancé ce matin 9h TV5MondePlus, sa plateforme de vidéos à la demande 100 % gratuite et disponible partout dans le monde sauf aux États-Unis, en Chine et aux Pays-Bas pour des raisons contractuelles. Yves Bigot, directeur général de TV5Monde, souligne auprès du Figaro la "singularité" de l'offre "puisque nous sommes une plate-forme entièrement francophone, qui propose une alternative aux géants américains".

TV5Monde lance TV5MondePlus, sa plateforme de vidéo gratuite

Au total, TV5MondePlus compte 2 500 heures de programmes tout public et compte doubler ce chiffre d'ici à un an. Au programme ciné, on retrouve par exemple les films La Sentinelle d'Arnaud Desplechin, Le Petit Lieutenant et Selon Matthieu de Xavier Beauvois, Ressources humaines de Laurent Cantet, Les Temps qui changent d'André Téchiné avec Catherine Deneuve et Gérard Depardieu, Mourir d'aimer avec Annie Girardot, La Belle Américaine avec Louis de Funès, des oeuvres de Bruno Podalydès, Gustave Kervern et Benoît Delépine ou Éric Rohmer.

Au programme : cinéma, séries, magazines, talk shows, reportage...

Côté séries, le catalogue propose Ainsi soient-ils et Virage Nord d'Arte, des exclusivités suisses comme Quartier des banques et Helvetica, la série québécoise Unité 9, ou encore la série politique africaine Wara. Outre les séries et le cinéma, la plateforme proposera "des magazines, des talk shows, du reportage", des programmes jeunesse lancés sur France 4 durant le confinement ou encore des formations pour l'apprentissage de la langue française à destination des diplomates comme des migrants et primo-apprenants. Une valeur ajoutée aux autres plateformes concurrentes...