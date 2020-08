Prime Gaming : Amazon annonce une nouvelle offre avec Prime, par ici les jeux gratuits !

Prime Gaming : Amazon annonce une nouvelle offre avec Prime

Après Prime Video et Prime Music, Amazon lance un nouveau service inclus gratuitement dans son abonnement Prime : Prime Gaming, anciennement Twitch Prime. Tous les mois, les abonnés auront donc accès à des jeux vidéo gratuits et des contenus inédits concernant Grand Theft Auto Online, Red Dead Online, Apex Legends, EA SPORTS FIFA 20, League of Legends et bien d'autres jeux...