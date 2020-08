Hunters : une saison 2 pour la série d'Amazon Prime Video

Même si elle fait moins parler que Netflix, Amazon Prime Vidéo a de quoi enchanter tous les fans de séries. En plus de l'excellente The Man in the High Castle qui a pris fin en 2019 et The Marvelous Mrs Maisel (nommée à de nombreuses reprises aux Emmy Awards et Golden Globes), la plateforme a aussi lancé ces dernières années plusieurs séries alléchantes comme The Boys dont la saison 2 arrive en septembre, Carnival Row qui sera de retour avec de nouveaux épisodes ou bien Hunters. Malgré la polémique, le show aura bien droit à une saison 2.

Hunters de retour pour une saison 2

C'est désormais officiel : les aventures de Meyer Offerman et de Jonah Heidelbaum vont se poursuivre pour de nouveaux épisodes. Amazon Prime Vidéo a officiellement commandé une saison 2 de Hunters. Portée par Al Pacino et Logan Lerman, la série nous ramène dans le New York de la fin des années 70 et suit un groupe qui chasse les nazis. Le jeune Jonah est recruté par Meyer après l'assassinat de sa grand-mère et va découvrir que des centaines de nazis se cachent aux Etats-Unis et veulent créer un quatrième Reich. Au casting, on retrouve aussi Josh Radnor, Jerrika Hinton, Tiffany Boone ou encore Dylan Baker.

Pour l'instant, on ne sait pas quand la saison 2 de Hunters fera son arrivée sur Prime Vidéo. Compte tenu de la crise liée à la pandémie de Coronavirus, le tournage pourrait ne pas débuter tout de suite et il faudra attendre 2021 pour découvrir la suite de la série. Patience donc !