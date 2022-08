Hunger Games, le prequel : on a (enfin) la première photo avec Lucy et Coriolanus !

"Lucy Gray est l'anti Katniss"

En plus de cette image, l'équipe d'Hunger Games : la ballade du serpent et de l'oiseau chanteur s'est confiée sur ce qui nous attend. Parmi eux ? Le réalisateur Francis Lawrence qui a mis en scène trois des quatre films de la saga originale et sera de retour à la mise en scène. "Lucy Gray est l'anti-Katniss" a-t-il prévenu, précisant que Snow n'a "jamais rencontré de fille comme elle". La team prévient aussi, ce nouveau film s'annonce très différent de la saga portée par Jennifer Lawrence. "Ce sera complètement différent dans le style, le design, les personnages et les points de vues" explique la productrice Nina Jacobson.

La méchante sera jouée par Viola Davis !

En attendant, on sait maintenant qui jouera la grande méchante du film et il s'agit de Viola Davis ! La star de la série How to Get Away with Murder vue aussi dans de nombreux films a été annoncée au casting dans le rôle de Volumnia Gaul, un personnage "aussi cruel que créatif qui est aussi effrayant que formidable", déclare le réalisateur. Rendez-vous en novembre 2023 pour découvrir le résultat !