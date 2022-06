Hunger Games, le prequel : le premier teaser dévoilé, le récap de tout ce que l'on sait sur le film

Entre 2012 et 2015, Hunger Games a cartonné au cinéma. Adaptée de la trilogie de Suzanne Collins, la saga avec Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson ou encore Liam Hemsworth a rapporté plus de 2,9 milliards de dollars de recettes. Pas mal non ? En 2020, l'autrice publiait un nouveau roman issu de cet univers : un prequel sur Corolianus Snow, le Président de Panem joué par Donald Sutherland dans les films. Avant même sa sortie en librairies, une adaptation en film a été lancée et, même si elle s'est fait attendre, elle arrivera bien en salles.

Le teaser

Le tournage du prequel de la saga Hunger Games n'a pas encore commencé et ce premier teaser à voir ci-dessous, dévoilé lors de la cérémonie des MTV Movie & TV Awards 2022 ce dimanche 5 juin, ne contient donc pas d'images des acteurs. Mais ce court teaser dévoile le logo de ce nouveau film tant attendu et franchement, on est déjà prêts pour le voir !