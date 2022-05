Hunger Games, le prequel : le nouveau Snow choisi, voici qui succède à Donald Sutherland

Relayant l'annonce de son casting sur Instagram, l'acteur a écrit : "Honoré et époustouflé d'enfin partager cette nouvelle. J'ai hâte de rejoindre ce monde et de donner vie au livre incroyable de Suzanne. Panem, j'arrive". Agé de 27 ans (soit environ 10 ans de plus que son perso au moment de l'action du film), Tom Blyth a précédemment joué dans la série The Gilded Age et dans Billy the Kid ainsi que dans plusieurs courts métrages.

Pour l'instant, seul Tom Blyth est annoncé au casting du film. Les lecteurs du roman le savent, dans le livre, Coriolanus Snow va devenir le mentor de la tribu du District 12, Lucy Gray Baird et se rapprocher d'elle. On n'imagine que le nom de l'actrice ne devrait pas tarder. Hunger Games : La ballade du serpent et de l'oiseau chanteur est prévu pour le 17 novembre 2023 au cinéma aux Etats-Unis.