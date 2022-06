Hunger Games, le prequel : 5 acteurs au casting, qui sont les nouveaux tribus et mentors ?

En mai 2020, Suzanne Collins dévoilait un nouveau roman de sa saga Hunger Games. Pas une suite des aventures de Peeta et Katniss mais un prequel centré sur le Président Snow (joué par Donald Sutherland dans les films). Un film va évidemment voir le jour et le projet est plus que jamais en préparation. On sait déjà que Tom Blyth jouera Corolianus Snow et que Rachel Zegler incarnera Lucy Gray Baird, la "nouvelle Katniss". Après la publication d'un premier teaser, le casting s'agrandit pour notre plus grand plaisir.

Cinq acteurs rejoignent le prequel de Hunger Games

Comme le dévoile Deadline, cinq nouveaux acteurs ont rejoint le casting de Hunger Games, la ballade du serpent et de l'oiseau chanteur. Leurs rôles ? Des tribus mais aussi des mentors pour les Jeux. Pour rappel, le film et le roman racontent les débuts des Hunger Games et l'apparition des mentors, des années avant l'arrivée de Katniss dans l'arène. Voici les acteurs et leurs personnages :

Ashley Liao (La Fête à la maison : 20 ans après) : Clemensia Dovecote, une amie proche de Coriolanus et mentor d'un tribu du District 11.

Aamer Husain : Felix Ravinstill, mentor d'un tribu du District 11.

Jerome Lance : Marcus, le tribu masculin du District 2

Knox Gibson : Bobbin, tribu masculin du District 8

Mackenzie Lansing (Mare of Eastown) : Coral, tribu féminine du District 4