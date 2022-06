Hunger Games le prequel : la nouvelle Katniss dévoilée et vous la connaissez sûrement

En 2020, l'autrice de la saga Hunger Games Suzanne Collins publiait un prequel des aventures de Katniss, Peeta et des autres : Hunger Games, la ballade du serpent et de l'oiseau chanteur. Le héros n'est autre que Corolianus Snow qui deviendra le futur Président tyrannique de Panem : lors de la 10ème édition des Jeux, il devient l'un des premiers mentors et va prendre sous son aile Lucy Gray Baird, la tribu du District 12. Après des mois de préparation, le tournage devrait bientôt débuter et on connaît enfin le visage des héros.

Rachel Zegler sera l'héroïne du prequel de Hunger Games

Après l'annonce du casting de Tom Blyth dans le rôle de Coriolanus Snow, on sait désormais qui jouera Lucy Gray Baird aka la nouvelle Katniss dans Hunger Games, la ballade du serpent et de l'oiseau chanteur : c'est Rachel Zegler qui a été choisie pour l'incarner.

A 21 ans, elle est l'une des actrices qui montent en ce moment : elle a tenu son premier rôle sur grand-écran dans West Side Story de Steven Spielberg et a déjà pas mal de projets dans les cartons : elle sera prochainement dans Shazam! Fury of the Gods et incarnera Blanche-Neige dans le remake du dessin-animé culte, prévu pour 2023 au cinéma.