Hunger Games : oui, le prequel est toujours d'actualité et on sait quand le tournage va commencer

Coup de vieux ! Le 21 mars, Hunger Games fête ses 10 ans. Adaptée de la trilogie de Suzanne Collins, la saga avec Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson et Liam Hemsworth a récolté presque 3 milliards de dollars au box-office dans le monde avec ses 4 films, sortis entre 2012 et 2015. En juin 2020, Suzanne Collins publiait La ballade du serpent et de l'oiseau chanteur, un prequel de la saga centré sur le Président Snow. Et les studios n'ont pas tardé à annoncer une adaptation en film. En août 2021, on apprenait que le tournage devrait débuter en 2022 pour une sortie fin 2023 et en 2024. Et depuis ? Silence radio.

La production du prequel d'Hunger Games va débuter

Si vous avez hâte de découvrir ce nouveau film de la saga, rassurez-vous : ce n'est pas parce que le projet ne fait plus parler qu'il n'est pas en route. Au contraire. Selon The Illuminerdi, La ballade du serpent et de l'oiseau chanteur est bien toujours en préparation. Le tournage aurait cependant été repoussé : alors qu'il devait commencer au début de l'année 2022, les premières prises de vues devraient en fait avoir lieu cet été. Le site précise aussi que le studio a défini un titre de travail : Butterfly (Papillon en français). Cela ne veut cependant pas dire qu'il s'agit du titre définitif du film.

Un casting toujours gardé secret

Pour l'instant, aucun acteur n'a été annoncé au casting de ce nouveau film tiré de l'univers d'Hunger Games. Ce nouveau volet se déroulera 62 ans avant l'action de la trilogie originale, lors de la 10ème édition des Jeux, et sera centré sur Coriolanus Snow alias le terrible Président de Panel joué par Donald Sutherland dans la saga. Le livre que PRBK avait analysé pour vous, raconte l'histoire de Snow alors qu'il n'a que 18 ans et devient l'un des premiers mentors des Jeux. Coïncidence (non), il va devoir s'occuper de Lucy Gray Baird, la tribu du District 12.