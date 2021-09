West Side Story : bande-annonce puissante de la comédie musicale avec Ansel Elgort

Préparez-vous à danser, pleurer, vibrer et avoir un sourire niais à Noël ! La raison ? C'est le 8 décembre prochain que le film West Side Story - adapté de la comédie musicale éponyme d'Arthur Laurents, Stephen Sondheim et Leonard Bernstein et signé Steven Spielberg, sortira au cinéma. Et comme on peut le découvrir dans la nouvelle bande-annonce (voir dans notre diaporama), le réalisateur de Hook, E.T et Ready Player One a encore une fois tout donné et fait parler sa virtuosité pour nous en mettre plein les yeux.

West Side Story prêt à nous faire vibrer

Au programme ? Sans grande surprise, l'histoire se situera dans les années 50 dans l'Upper West Side. Et alors que deux bandes de jeunes, les Sharks (hispaniques) et les Jets (Irlandais) s'affronteront, Maria (Rachel Zegler) et Tony (Ansel Elgort), issus des deux clans, verront leur histoire d'amour interdite se retrouver mêlée aux tensions racistes et à la montée en puissance de la violence.

Un synopsis classique puisque désormais connu de tous, mais qui n'empêchera pas cette nouvelle adaptation rafraîchissante de nous offrir un résultat réjouissant. Entre la voix enchanteresse de Rachel Zegler, des costumes magnifiques, des chorégraphies renversantes et une mise en scène aussi dynamique qu'inventive, West Side Story nous promet du très grand spectacle capable de jouer avec toutes nos émotions.

Les frissons sont déjà là, on a hâte.