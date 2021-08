Hilarie Burton rend hommage à Chad Michael Murray pour son anniversaire, et c'est touchant

"Je connais Chad depuis que j'ai 19 ans, et nous avons été tellement de personnes différentes durant cette période"

La star qui avait raconté son pire souvenir des Frères Scott a aussi écrit : "C'était tellement bon de traîner au bord de la piscine, de manger du guacamole et de rattraper le temps perdu. Je connais Chad depuis que j'ai 19 ans, et nous avons été tellement de personnes différentes durant cette période".

"C'était cathartique de s'asseoir ensemble, des années plus tard, et de parler de qui nous VOULIONS être.... quel genre de parents nous voulions être. Comment nous voulions intégrer le travail dans la vie de notre famille" a-t-elle détaillé, "Et nous avons équilibré cela avec une bonne dose de rires et de discussions de merde, jusqu'à ce qu'un couple de fans très doux et timides s'approche. De leur point de vue, Lucas et Peyton étaient assis au bord de la piscine et le fantasme des Frères Scott était réel. Ils sont vraiment partis au soleil couchant".

"Dans 20 ans, nous serons des personnes différentes de celles que nous sommes en ce moment. Et c'est vraiment agréable de savoir qu'il y a des gens qui partagent cette histoire avec vous et qui sont témoins de votre évolution" a ajouté Hilarie Burton, "À une autre année, Chad". Et elle a aussi déclaré "big love à @rooeemer et à leurs magnifiques enfants", en évoquant ainsi Sarah Roemer qui est mariée à Chad Michael Murray et leurs deux enfants (un garçon né en 2015 et une fille née en 2017).