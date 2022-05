Heartstopper saison 2 : l'autrice tease ce qui nous attend dans la suite

Après Young Royals qui aura droit à une saison 2 prochainement, Netflix nous a séduit avec sa série LGBTQ+ 100% feel good Heartstopper. Le pitch ? Charlie, un ado réservé, craque pour Nick, un sportif populaire au lycée. Les deux camarades vont se rapprocher et Nick va se découvrir des sentiments pour Charlie. Après une saison 1 très réussie, Netflix a confirmé une saison 2 ET une saison 3 pour Heartstopper. Les acteurs ont déjà donné des spoilers sur la suite, et c'est maintenant l'autrice et créatrice de la série qui dévoile quelques infos sur ce qui nous attend.

La santé mentale au centre de la suite de Heartstopper

Étant basée sur des romans graphiques, Heartstopper va évidemment continuer d'adapter les histoires des livres. La saison 1 mettant en scène les deux premiers romans et Alice Oseman prévoit donc d'adapter le 3ème dans cette suite. Parmi les sujets forts ? La santé mentale. "C'est une chose qui est très importante dans les livres. Le challenge d'écrire Heartstopper, c'est d'explorer ces problèmes plus sombres tout en gardant un ton optimiste et plein d'espoir. (...) J'ai toujours évoqué librement la santé mentale et je l'ai explorée d'une façon réelle tout en évitant d'écrire une chose qui pourrait réveiller un traumatisme ou être très sombre. C'est mon but pour la série" a-t-elle déclaré à DigitalSpy.

Également au programme ? Une histoire d'amour entre deux profs : M. Ajayi (Fisayo Akinade), vue dans la saison 1, et un nouveau, M. Farouk. "Ils ont d'abord une relation amicale qui devient quelque chose de plus" confie-t-elle. Pour l'instant, on ne sait pas quand la saison 2 de Heartstopper sera disponible sur la plateforme mais on a déjà hâte.