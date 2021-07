Hawaii 5-0 saison 11 : la série annulée, découvrez ce qui aurait dû se passer dans la suite

Mauvaise nouvelle, les derniers épisodes de la saison 10 d'Hawaii Five-0 diffusés ce samedi 24 juillet 2021 sur M6 étaient également les derniers de la série. Si les créateurs espéraient poursuivre la série avec une saison 11, CBS a finalement préféré l'annuler. Une situation frustrante pour les fans et les scénaristes, qui avaient déjà des idées en tête pour la suite.

Un départ qui était temporaire

Premièrement, comme le sous-entendait le final de la saison 10, le nouveau venu Lincoln Cole - incarné par Lance Gross, était censé avoir une place importante dans l'histoire dès les premiers épisodes en prenant la place de Steve McGarrett. Auprès de TVLine, Peter M. Lenkov (le showrunner) a notamment révélé, "Je suis un énorme fan de Lance et je trouvais qu'il apportait un réel plus à l'équipe. Lincoln était le genre de 'jouet cassé' (anti-héros) parfait pour compléter la team".

Cependant, le showrunner l'a ensuite précisé, le départ de McGarrett avait été pensé pour être temporaire. De fait, là où la fin de la saison 10 peut apparaître comme le début d'un nouveau chapitre, la situation aurait rapidement dû revenir à la normale ensuite, "[McGarrett] avait besoin d'un moment pour respirer. L'idée était donc de le laisser partir avant de le faire revenir. On aurait probablement fait 2/3 épisodes sans lui au début". De quoi changer beaucoup de choses dans l'appréhension de cette fin.

De nombreuses séquences / intrigues coupées

Par ailleurs, Peter M. Lenkov l'a également confié, il a mis fin dans l'urgence à différentes sous-intrigues. Après avoir appris l'annulation de la série avant la diffusion de son final, il a dû retravailler l'épisode en effaçant "un tas de petits cliffhangers". "J'ai environ 12 minutes qui ne sont plus là et qui ont été coupées" a-t-il révélé.

Parmi les séquences oubliées ? "Il y avait une petite évolution dans la relation entre Tani et Junior". Il n'est pas spécifiquement entré dans les détails, mais il a tout de même dévoilé, "Si vous vous souvenez bien, Junior a tué le copain de son ex-copine [dans la saison 9]. Et à cause de ça, il s'est senti coupable. Tani découvrait qu'ils les soutenaient. Donc il devait y avoir une petite histoire à ce sujet qui devait se développer en saison 11".

De son côté, Adam était sur le point de se retrouver dans une situation compliquée après avoir piégé Kenji. Selon le showrunneur, il aurait en effet dû avoir la visite du Yakuza du Japon, "Il lui disait, 'Ce que tu as fait va à l'encontre de ce en quoi nous croyons et on met donc fin à ta protection". Et forcément, cela aurait changé beaucoup de choses.

On ne sait pas si ces intrigues verront le jour dans le futur - après tout, Esprits Criminels a bien resuscité un an seulement après son annulation, mais il n'est pas certain que ces révélations calment la colère des fans.