Hawaii 5-0 saison 10 : hommages et souvenirs dans l'émouvante bande-annonce du dernier épisode

Le final d'Hawaii 5-0 se dévoile

Tandis que les derniers épisodes de Supernatural et le final de la saison 10 de The Walking Dead ne pourront pas être diffusés dans les prochains jours, la faute à l'épidémie de coronavirus, la série Hawaii 5-0 est heureusement épargnée par une telle situation. De fait, c'est le 3 avril prochain que CBS diffusera l'ultime épisode de la fiction policière portée par Alex O'Loughlin, Scott Caan ou encore Meaghan Rath.

On le sait, ce grand final sera riche en rebondissements et tension. D'après le synopsis, "Danny sera enlevé et sévèrement blessé par la femme de Wo Fat, qui sera à la recherche de la clé de chiffrement laissée par la mère de Steve", pendant que ce même Steve réussira enfin à "résoudre l'affaire laissée par son père il y a près de 10 ans".

Emotion et hommage dans la bande-annonce

Pourtant, la bande-annonce de ce grand final a préféré mettre l'accent sur l'émotion. Vous pouvez le découvrir dans notre diaporama, afin de rendre hommage à la série et ses personnages, on a ainsi le droit à un petit montage très touchant qui met en avant les meilleurs moments du show et la complicité de tous les héros.

Surtout, on peut également noter les clins d'oeil à certains acteurs cultes absents de l'intrigue depuis un moment, que ce soit Jorge Garcia (Jerry), Grace Park (Kono) et Daniel Dae Kim (Chin Ho). De quoi s'attendre à des caméos surprises de leur part ? Le mystère reste entier. Seule certitude, on va beaucoup pleurer...