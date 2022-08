Hartley, coeurs à vif : le reboot se dévoile avec la bande-annonce et on a aussi la date de sortie !

La rentrée se prépare déjà sur Netflix et franchement, on a presque déjà hâte d'y être ! Pour septembre, la plateforme nous prépare la sortie de plusieurs nouvelles saisons comme la saison 5 de Cobra Kai ou la saison 2 de Destin : la saga Winx. Mais ce n'est pas tout !

La date de sortie de Hartley, coeurs à vif est là (et le trailer aussi)

Série culte des années 90, Hartley, coeurs à vif ou Heartbreak High en version originale suivait les histoires des élèves de Hartley High en Australie. Et puisque la mode est plus que jamais aux retours de séries cultes (coucou le reboot de Pretty Little Liars qui vient tout juste de sortir), Netflix a officialisé en décembre 2020 une nouvelle version. Et on a la date de sortie ! Rendez-vous le 14 septembre prochain pour découvrir les 8 épisodes qui mettront (évidemment) en scène de nouveaux acteurs.

Histoire de nous donner un aperçu, Netflix a également publié la première bande-annonce de cette nouvelle version et on semble quand même loin de la série originale ! Les images semblent teaser une série plus dans la veine de Elite, Skins ou Euphoria que dans celle de la série des années 90. Mais bon, il faudra voir pour juger. Rendez-vous le 14 septembre prochain pour se faire un avis.

L'autre reboot qu'on a déjà hâte de voir

Si tu es en mode grosse nostalgie, une autre série de notre adolescence reviendra aussi bientôt à la télévision : Un, dos, tres. Eh oui, la série de danse aura aussi droit à un reboot mais cette fois avec le retour d'une partie des acteurs de la série originale. On a déjà tellement hâte !