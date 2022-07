Destin, la saga Winx saison 2 : la date de sortie est là, un personnage change de visage

Alors que Winx Club fêtait ses 17 ans, Netflix a mis en ligne en janvier 2021 sa version série du dessin animé culte pour toute une génération. Destin : la saga Winx n'a pas convaincu tout le monde mais elle semble avoir quand même plutôt bien fonctionné sur la plateforme qui a annoncé une saison 2 un mois après la mise en ligne des six épisodes. On le sait déjà, cette suite accueillera Flora, l'un des personnages du dessin animé.

On sait quand la saison 2 de Destin : la saga Winx va sortir

Si tu attends la suite de Destin la saga Winx, avec impatience, on a une bonne nouvelle pour toi : on connaît enfin la date de sortie ! Et c'est pour bientôt : la saison 2 de la série arrivera sur Netflix le 16 septembre prochain. Pas mal comme cadeau de rentrée, non ? C'est avec une vidéo des coulisses que la nouvelle a été officialisée ce mercredi 27 juillet 2022.

Voici les nouveaux personnages et celui qui change de visage

Dans les images, on peut découvrir un nouvel aperçu de Flora, la cousine de Terra (Eliot Salt) qui sera jouée par Paulina Chávez. Mais on peut aussi découvrir d'autres nouveaux acteurs comme Brandon Grace qui jouera Grey et Eanna Hardwick qui incarnera Sebastian. Mais surtout, le showrunner annonce dans cette vidéo un changement : une nouvelle actrice incarnera Rosalind. Après Lesley Sharp, c'est Miranda Richardson qui reprend le rôle dans cette saison 2. On a hâte de voir ça !