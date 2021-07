Harry Potter : une boutique 100% dédiée à la saga a ouvert à Paris

Pour bien commencer l'été, TF1 rediffuse chaque jeudi la saga Harry Potter. Après Harry Potter à l'école des sorciers (découvrez les acteurs dans le 1er film VS aujourd'hui), c'est donc Harry Potter et la chambre des secrets que vous pouvez (re)voir ce mardi 8 juillet 2021. Un retour des films qui ravive notre passion pour la saga. Et ça tombe bien car on peut maintenant retrouver le meilleur des objets cultes dans une toute nouvelle boutique parisienne.

Une boutique 100% Harry Potter a ouvert à Paris

Après les boutiques éphémères et une boutique qui a ouvert à Rennes en 2019, c'est à Paris que le sorcier à lunettes a désormais son QG. Depuis le 3 juillet, La boutique aux 2 balais a ouvert ses portes pour le plus grand plaisir des fans de Harry Potter et des Animaux Fantastiques. Située au 61 boulevard des Batignolles dans le 8e arrondissement, elle propose des produits dérivés, friandises et même bières au beurre... si vous l'osez ! De quoi combler tous les fans de la saga puisqu'il s'agit de la toute première boutique parisienne entièrement dédiée au jeune sorcier.