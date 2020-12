Mads Mikkelsen remplacera Johnny Depp en Grindelwald : "C'est un choc", il se confie

Mads Mikkelsen se confie sur son remplacement de Johnny Depp

C'est officiel vous le savez, Mads Mikkelsen va remplacer Johnny Depp dans Les Animaux Fantastiques 3. C'est lui qui incarnera Grindelwald dans la suite de la saga, contrairement aux fans qui pensaient que Colin Farrell serait son remplaçant. L'acteur danois que vous avez pu voir dans Doctor Strange et Rogue One : A Star Wars Story s'est confié sur ce remplacement compliqué à EW. "Eh bien, ce sera moi, donc c'est une différence" a-t-il expliqué, "C'est la partie délicate. Nous sommes encore en train de travailler dessus. Il doit y avoir un pont entre ce que Johnny a fait et ce que je vais faire".

D'un côté, "nous devons aussi trouver quelques liens (avec la version précédente du personnage, ndlr) et quelques passerelles pour qu'il ne se détache pas complètement de ce qu'il (Johnny Depp, ndlr) a déjà réalisé de main de maître" a déclaré Mads Mikkelsen, mais "en même temps, je dois aussi me l'approprier".

Il avoue que "ce sont des tristes circonstances"

Celui que vous avez pu suivre dans Casino Royale, Hannibal ou encore Royal Affair est très content d'avoir décroché le rôle du méchant dans Les Animaux Fantastiques 3. Mais il regrette un peu la manière dont tout cela est arrivé. "C'est évidemment super intéressant et agréable" a-t-il ainsi indiqué, mais "c'est aussi un choc que cela soit arrivé après ce qui s'est passé, ce qui est tout simplement super triste", "ce sont des tristes circonstances".

Car pour rappel, si Johnny Depp a besoin d'un remplaçant pour interpréter Grindelwald, c'est parce qu'il a été viré par la Warner après avoir perdu un procès avec le Sun concernant les violences conjugales dont l'avait accusée Amber Heard. "Je leur souhaite à tous les deux beaucoup de succès" a assuré Mads Mikkelsen en parlant de Johnny Depp et d'Amber Heard, "J'espère qu'ils seront tous les deux de retour en selle très bientôt".