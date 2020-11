Les Animaux Fantastiques 3 : Colin Farrell remplaçant de Johnny Depp ? La théorie qui tombe à l'eau

Voilà pourquoi Colin Farrell ne pourrait pas faire Les Animaux Fantastiques 3

Comme vous le savez, suite à son procès perdu face au Sun (à propos de son divorce avec Amber Heard), Johnny Depp a été évincé des Animaux Fantastiques 3. Depuis que l'acteur a été viré de son rôle de Gellert Grindelwald, les théories des fans se multiplient pour savoir qui va le remplacer. Et parmi les comédiens qui pourraient prendre sa place, il y a le nom de Colin Farrell qui revient le plus souvent. C'est la plus grosse théorie des fans, sachant que Colin Farrell avait déjà joué dans Les Animaux Fantastiques où il incarnait Pervical Graves, alias Gellert Grindelwald qui se cachait sous une autre apparence.

Sauf que Variety a réduit à néant la théorie des fans... Le magazine a en effet rappelé que ce ne sera certainement pas possible pour Colin Farrell d'incarner Grindelwald dans Les Animaux Fantastiques 3 car il est déjà engagé sur un autre tournage, celui de The Batman. "Le candidat le plus évident, Colin Farrell - qui jouait un Grindelwald déguisé dans le premier film Les Animaux Fantastiques - n'est très probablement pas disponible, étant donné les exigences du rôle du pingouin dans The Batman, également en cours de production à Londres" a ainsi expliqué le média US. Même si c'était le favori pour succéder à Johnny Depp, il ne devrait donc pas pouvoir le remplacer.

La prod va devoir faire vite car le tournage avait commencé

Variety a aussi souligné le fait que le troisième volet des Animaux Fantastiques "a été tourné pendant environ deux mois en grande partie au Royaume-Uni". Alors bonne nouvelle pour Warner Bros., "Johnny Depp a quitté le projet après avoir tourné une seule scène, épargnant ainsi à la production de coûteuses reprises". En revanche, le tournage ayant déjà commencé, un remplaçant doit être trouvé très rapidement. Non seulement il faut qu'il convienne au rôle de "méchant" dans la franchise spin-off d'Harry Potter, mais il doit aussi être disponible tout de suite. Le choix risque donc d'être compliqué...