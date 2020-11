Les Animaux Fantastiques 3 : qui pour remplacer Johnny Depp ? Voilà nos idées d'acteurs

Les autres acteurs qu'on verrait bien dans Les Animaux Fantastiques 3

Hugh Grant est le roi des comédies romantiques anglaises : Love Actually, Coup de foudre à Notting Hill, Le Journal de Bridget Jones, Quatre mariages et un enterrement... Mais il serait tellement bon en Grindelwald ! En plus, sa carrière a pris un nouveau tournant depuis plusieurs années, il est incroyable dans la série drama The Undoing et a déjà joué au méchant dans le film Paddington 2. En plus, contrairement à ce que vous pensez, il n'est pas beaucoup plus vieux que Johnny Depp (ils ont 3 ans d'écart). Et il avait déjà été approché par Warner Bros. pour jouer dans la saga Harry Potter : Hugh Grant était en lice pour jouer Gilderoy Lockhart dans Harry Potter et la Chambre des Secrets.