Grey's Anatomy saison 18 : un mort à venir ? Cet épisode qui inquiète les fans

Après la mort tragique d'Andrew DeLuca dans la saison 17 puis le départ de Jesse Williams (Jackson Avery) puis celui de Richard Flood (Cormac Hayes), le casting de Grey's Anatomy va-t-il perdre un nouvel acteur ? Il y a en tout cas de quoi s'inquiéter quant au destin d'un personnage.

Catherine va-t-elle mourir ?

Souvenez-vous, dans la saison 15 de Grey's Anatomy, Catherine Fox (Debbie Allen) découvrait qu'elle était atteinte d'une tumeur. La femme de Richard Wbber (James Pickens Jr) réussissait à s'en sortir après une opération menée par Tom (Greg Germann) et Amelia (Caterine Scorsone). Sauf que son répit n'aura duré que quelques saisons : dans l'épisode 17 de la saison 18, elle annonçait à Richard que sa tumeur était de retour. Une nouvelle qui fait flipper certains fans : ils pensent que le personnage pourrait mourir d'ici la fin de la saison, même s'il ne reste qu'une poignée d'épisodes.

Pourquoi ? D'abord car le final sera le 400ème épisode et qu'on s'attend à un événement fort pour marquer le coup. Autre indice ? On sait déjà que Jackson (Jesse Williams) et April (Sarah Drew) seront de retour pour cet épisode. Il n'en fallait pas plus pour que certains craignent que le médecin ne revienne pour des adieux à sa mère. Evidemment, il ne s'agit que de rumeurs pour le moment.